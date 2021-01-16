برونو فيرنانديز ينتقد كلوب قبل ساعات من قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

انتقاد البرتغالي برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد تذمّر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، حول عدد ركلات الجزاء التي حصل عليها فريقه قبل مواجهتهما غدًا الأحد في قمة الدوري الانجليزي الممتاز.

وحصل يونايتد على 20 ركلة جزاء منذ مطلع الموسم الماضي في الدوري، مقابل 10 فقط لليفربول حامل اللقب.

وعبّر كلوب عن سخطه بعد حرمان فريقه من احتساب ركلتي جزاء خلال الخسارة الأخيرة له ضد ساوثامبتون (صفر-1).

ورأى فرنانديش أنه على كلوب التوقف عن التذمر “لا اهتم حقا بما يقوله الناس ولا أركز عليهم. نملك لاعبين سريعين جدا في المقدمة”.

تابع اللاعب الذي سجل 14 ركلة جزاء لمتصدر الدوري راهنًا بفارق 3 نقاط ليفربول “(الفرنسي) أنتوني مارسيال من أمهر اللاعبين داخل المنطقة في المواجهات الفردية، ماركوس راشفورد يملك قدما سريعة أيضًا وبمقدوره تغيير اتجاه الكرة عن المدافع في أية لحظة”.

أضاف اللاعب الدولي البالغ 26 عامًا “من الطبيعي أن تتم عرقلتهم ونحصل على ركلات جزاء. بالنسبة لي وللفريق، الهدف الاساس هو الاستمرار والتسجيل عندما نحصل على ركلة جزاء”.

وهذه المرة الأولى منذ 2013 مع المدرب الاسطوري السير أليكس فيرجوسون يتصدر فيها يونايتد الدوري في هذه الفترة من الموسم.

وتألق فرنانديش كثيرًا منذ انضمامه من سبورتينج البرتغالي في يناير الماضي، فسجل 19 هدفًا ومرر 14 كرة حاسمة في الدوري، فحقق إنجازًا بنيله جائزة لاعب الشهر أربع مرات في سنة واحدة، وهذا أكثر مما نجح بتحقيقه مواطنه كريستيانو رونالدو طوال مشواره في ملعب “أولد ترافورد”.