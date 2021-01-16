رئيس الاتحاد الجزائري يعلن تحمل نفقات حملته الانتخابية في الفيفا

أفاد تقرير إخباري بأن خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيتحمل كل النفقات المترتبة عن حملته لدعم ترشحه لانتخابات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن القارة الأفريقية.

ويتنافس زطشي، مع المغربي فوزي لقجع، والمصري هاني أبو ريدة، وجوستافو ندونج من غينيا الاستوائية على مقعدين في مجلس الفيفا خلال الانتخابات المقررة في 12 مارس المقبل بمدينة الرباط المغربية على هامش الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الافريقي للعبة ( كاف).

وكشف الموقع الإلكتروني الإخباري ” سبورتس نيوز ديزاد” اليوم السبت أن زطشي، أخبر معاونيه بأنه لن يصرف أي فلس من خزينة اتحاد الكرة الجزائري على حملته الانتخابية التي ستكون على حسابه الخاص.

وأبرز ذات المصدر أن زطشي، هو من تحمل مصاريف السفر إلى الكاميرون، رفقة عمار بهلول، عضو اتحاد الكرة، ومحمد ساعد، الأمين العام لذات الهيئة، لحضور حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين، والترويج لملف ترشحه لمجلس “الفيفا”.

ويتطلع زطشي، ليكون ثاني جزائري يفوز بعضوية ” الفيفا” بعد سلفه محمد روراوة، الذي استحق ذلك الشرف في الفترة من 2011 إلى .2015