تشيلسي يتخلى عن اللاعب الأطول عمراً في النادي 

المنامة - ياسر ابراهيم - غادر اللاعب البرازيلي لوكاس بيازون تشيلسي بصفقة نهائية، بعدما انضم للفريق اللندني منذ 10 أعوام.



وتعاقد تشيلسي مع بيازون لأول مرة في يناير/كانون الثاني عام 2012، قادماً من ساو باولو البرازيلي، مقابل 7.5 مليون يورو، وغادر "البلوز" بنظام الإعارة إلى 8 أندية، قبل أن يتم بيعه بشكل نهائي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وبات بيزون صاحب أطول فترة للاعب في تشيلسي، لكنه شارك مع البلوز في 3 مباريات فقط مع الفريق الأول.



واكتفى بيازون بخوض مباراة واحدة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك لمدة 16 دقيقة أمام أستون فيلا عام 2012 تحت قيادة المدرب الإسباني رافائيل بينتيز، وتمكّن من صناعة هدف في انتصار فريقه العريض بثمانية أهداف دون رد.



كما ظهر في مباراتين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، دون أن يترك بصمة مؤثرة.



وغادر بيازون تشيلسي إلى ملقة الإسباني لمدة 6 أشهر، ثم أمضى موسماً مع فيتيسه أرنهيم الهولندي، ثم موسماً أيضاً مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، وبعد ذلك انتقل إلى ريدينغ، ثم فولهام، ثم كييفو الإيطالي، ثم ريو آفي البرتغالي، قبل أن يغادر نهائياً إلى سبورتينغ براغا البرتغالي.



وكتب تشيلسي في بيان: "نتمنى للوكاس بيازون كل التوفيق في حياته المهنية، نشكره على مهنيته".



ولم يحرز لوكاس بيازون أي لقب خلال مسيرته في أوروبا مع فرق الدرجة الأولى، علماً بأنه اختير أفضل لاعب شاب في تشيلسي موسم 2011/2012 بعدما قاد فريق الشباب للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.



أفضل محطات بيازون خلال فترة الإعارة كانت مع فولهام، حيث سجل معه 12 هدفاً في 58 مباراة، بينما سجل 11 هدفاً خلال 31 مباراة مع فيتيسه أرنهيم، وسجل 6 أهداف في 36 مباراة مع ريو آفي، و5 أهداف في 27 مباراة مع ريدينغ.