شكرا لقرائتكم خبر عن «يتحدث العربية قليلاً».. محمد صلاح يختار رامي مالك لتجسيد قصة حياته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية، رامي مالك، لتجسيد قصة حياته في حال تحولت إلى فيلم سينمائي.

قال صلاح، خلال حواره مع شبكة «سكاي سبورتس»، إنه لم يفكر في تحويل حياته إلى فيلم سينمائي من قبل، لكنه يثق تماما أنه سيكون فيلمًا ممتعًا أو وثائقيًا، نظرًا لموطن نشأته والأمور التي قام بها لأول مرة والأشياء التي مر بها على مدار مسيرته الرياضية.

وأضاف صلاح: «لم أفكر في الأمر طيلة حياتي ولكن أرى رامي مالك اختيار جيدا للفيلم، تحدثت معه خلال حفل مجلة (تايم)، فهو يتحدث العربية قليلا وعلى علم بالثقافة المصرية لذا سيؤدي هذا الدور بشكل جيد».

فاز «مالك» بجائزة الأوسكار لعام 2019 فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «Bohemian Rhapsody»، متفوقًا على كل من «كريستيان بيل، برادلي كوبر، ويليام دافو وفيجو مورتنسن».

يعرّف نفسه بأنه «ابن مهاجرين مصريين، جزء من سيرتي يسطر الآن، وأنا أشعر بالامتنان إلى جميع الحضور هنا، وإلى كل من آمن بي، على تلك اللحظة التي سأعتز بها طيلة حياتي».