شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبدالفضيل يكشف عن فلسفته التدريبية مع فريق الناشئين الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف عبدالفضيل، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥، أن فريقه يؤدي بشكل جيد في بطولة منطقة القاهرة، حيث نجح الفريق في حصد ١٨ نقطة من ٦ مباريات بالعلامة الكاملة، ولم تتلق شباكه أي هدف.

وأضاف عبدالفضيل قائلاً إنه رغم قلة مستوى بطولة المنطقة مقارنة ببطولة الجمهورية، إلا أن فرق البطولة تؤدي بشكل قوي، ويحاول لاعبوها الظهور بشكل مميز في كل المباريات.

وأكد عبدالفضيل أن الأهلي يعلم أبناءه دائماً ضرورة احترام الخصم أياً كان اسمه، وأن يفرض أسلوب لعبه في كل مباراة ويسجل الكثير من الأهداف، قائلاً: «دائماً نقول للاعبين عندما تحترم الخصم سوف تسجل الكثير من الأهداف وتفوز بالكثير من المباريات لأنك تقدر حجم منافسك.

وأشار شريف عبدالفضيل إلى أن القطاع يشهد طفرة كبيرة هذا الموسم، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال النتائج المميزة لجميع فرق القطاع في البطولات المختلفة، كما أن التعاقد مع التشيكي مايكل بروكيش كمدير فني للقطاع حقق استفادة كبيرة للاعبين والمدربين، بفضل خبراته الكبيرة، والمحاضرات الأسبوعية التي يعقدها مع الأجهزة الفنية واللاعبين يركز خلالها على الأخطاء وكيفية تلافيها ويمنح خلالها الكثير من التعليمات المهمة للاعبين والمدربين، مؤكداً أن الجميع في القطاع يعمل من أجل الأهلي وأن الهدف الأكبر هو كيفية تدعيم الفريق الأول بلاعبين مميزين.