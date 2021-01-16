شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو: علاقتي بكونتي رائعة لكنه غدًا سيكون خصمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، أن أنطونيو كونتي مدربه السابق ومدرب إنتر ميلان الحالي، هو من جعله يرغب في أن يصبح مدربا.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان، غدا الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، «أتوقع أن أرى إنتر شرسا من البداية، لكننا يوفنتوس، لذلك نريد الذهاب لسان سيرو ونلعب بأسلوبنا، يجب ألا يكون هناك خوف ولا خجل، حتى في مثل هذه المباريات المهمة، يجب أن نحرر عقولنا، نحن يوفنتوس ويجب أن نتعود على مواقف الضغط، الفوز سيمنحنا دفعة حقيقية بخلاف النقاط الثلاث، قد تكون لدينا فلسفة مختلفة في هذه اللحظة، لكن كلا الفريقين سيقاتل حتى النهاية؛ من أجل اللقب».

وأضاف: «أنا وكونتي لدينا شخصيتان مختلفتان تماما، لقد تحدثنا قبل بدء الموسم ولا يزال هناك احترام كبير ومودة بيننا، لقد صنع تاريخ يوفنتوس وتعلمت منه الكثير، ولذلك سأكون ممتنا دائما، كونتي هو أول رجل جعلني أرغب في أن أصبح مدربا، إنه شخص عظيم ومدرب رائع، لكن غدا سنكون خصوما على خط التماس».

وأتم: «ماكيني ليس جاهزا بنسبة 100%، لكن من الجيد أن يكون تحت تصرفنا، رامسي تدرب طوال الأسبوع وليست لديه مشاكل، بينما يقوم كيليني بعمل جيد ومكافأة إضافية لهذا الفريق».