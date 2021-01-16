شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني سويف يعرب عن عدم رضاه بالتعادل أمام الإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد يوسف، المدير الفنى لبنى سويف، عن عدم رضاه عن نتيجة فريقه الكروى الأول أمام ضيفه الإعلاميين، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقان بالجولة التاسعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

وقال محمد يوسف: «لاعبونا سيطروا على مجريات المباريات ورغم التأخر في النتيجة وإحراز الإعلاميين بهدف بالشوط الاول إلا أننا أضعنا أكثر من هدف محقق وذلك بسبب بعض التسرع الذي شاب إداء اللاعبين لحرصهم على تحقيق ناحية إيجابية وإسعاد الجماهير».

واختتم بقوله: الشوط «الثانى توقف أكثر من مرة نتيجة سقوط لاعبي الإعلاميين بدون داع مما عطل المباراة وفى النهاية تم احتساب 5 دقائق فقط وكنا الأقرب لتحقيق الفوز، وسنركز في القادم وثقتى في جهازى المعاون واللاعبين بلا حدود».