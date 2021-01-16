شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى الفريق الأول.. شباب الأهلى يتصدر فى دورى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، مرحلة المجموعات في دوري الجمهورية للشباب متربعا على صدارة ترتيب المجموعة الأولى، برصيد ١٩ نقطة، جمعهم في ٨ مباريات.

ونجح شباب الأهلي في الفوز خلال ٦ مباريات، وتعادل مرة واحدة وخسر في مثلها، مسجلاً ٢٣ هدفاً مقابل ٧ أهداف في مرماه، ونجح مصطفى فوزي مهاجم في تسجيل٤ أهداف ليكون هداف الأهلي في هذه المرحلة.

وتأهل الأهلي للمرحلة النهائية برفقة فريقي إنبي والإنتاج الحربي عن المجموعة الأولى، وتأهلت أندية الزمالك والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا عن المجموعة الثانية، وأندية سموحة والمقاولون العرب وبيراميدز عن المجموعة الثالثة.

ومن المقرر أن تقام قرعة المرحلة النهائية لبطولات الجمهورية في مراحلها السنية الأربعة، غداً الأحد بمقر اتحاد الكرة.