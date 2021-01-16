شكرا لقرائتكم خبر عن رونى: سأبذل كل جهدى لمساعدة ديربى كاونتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال واين روني إنه سيفتقد لعب كرة القدم، ولكنه جاهز لفعل أي شيء في وسعه لتحقيق النجاح في وظيفته الجديدة كمدير فني لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي.

ووقع روني، على عقد مدته عامين ونصف العام أمس الجمعة لتدريب ديربي كاونتي، الذي يحتل المركز الثالث من القاع بدوري الدرجة الأولى، بعد أن قاد الفريق في تسع مباريات كمدرب مؤقت.

وأضاف روني، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد، أنه سيحتاج لبعض الوقت لكي يعتاد على عدم ارتداء حذائه كل أسبوع.

وتابع روني، "قدمت مسيرة رائعة واستمعت بكل دقيقة، بالطبع، سأفتقد هذا ولكنني كنت محظوظا للغاية للعب لفرق كبيرة، اللعب لإيفرتون كان حلم طفولتي، وبعد ذلك اللعب لمانشستر يونايتد لمدة 13 عاما هو أبرز ما في مسيرتي. البقاء في أكبر ناد في العالم لفترة طويلة والفوز بالعديد من الكؤوس شيء سأظل أقدره دائما".

وقال روني إنه كان على تواصل مع بعض من لاعبي جيله، بما في ذلك ستيفن جيرارد، لاعب ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، الذي يدرب جلاسكو رينجرز الاسكتلندي حاليا.

وأشار: "تحدثت مع ستيفن يوم الأربعاء، إنه صديق جيد لي. وسار في طريق التدريب وهو في سن صغيرة، نتعامل مع المباريات بطرق مختلفة ولكن لا يوجد ضرر في التحدث مهم والاستفادة من خبراتهم وما مروا به".

وقال روني إنه سيأخذ الإلهام من العديد من زملائه في المنتخب الإنجليزي السابقين، الذين يعملون في مجال التدريب.

وأوضح: "من الرائع أن يكون هناك مجموعة من اللاعبين الإنجليز الشباب الذين ظهروا للدفاع عن بلادهم ويحاولون بذل الجهد وانتهاز الفرص التي تتاح لهم، هم أشخاص بإمكانهم كسب أموال كثيرة من القيام بالعمل التليفزيوني والتحدث عن اللاعبين أو المدربين من الاستوديو".