شكرا لقرائتكم خبر عن «ماندزوكيتش» يقترب من الانتقال لـ«ميلان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «كوريرى ديلا سيرا» الإيطالية موقف النجم الكرواتى، ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس السابق، من الانضمام إلى صفوف نادى ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مسؤولى «ميلان» التقوا بوكيل أعمال «ماندزوكيتش» خلال الساعات الماضية لمناقشة إمكانية ضم المهاجم المخضرم، في يناير الجارى، لكى يشكل ثنائية مع «إبراهيموفيتش» في خط الهجوم.

وبحسب التقارير، فإن «ماندزوكيتش»، 34 عامًا، أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى «ميلان»، بدايةً من شهر يناير الجارى، لرغبته في العودة مرة أخرى إلى منافسات الدورى الإيطالى. وأضافت أن الطرفين يناقشان صفقة، مدتها 6 أشهر فقط، مع خيار تجديد محتمل في نهاية الموسم.

وسبق لـ«ماندزوكيتش» أن ارتدى قميص يوفنتوس، في الفترة من 2015 حتى يناير 2020، قبل أن ينضم إلى الدحيل القطرى، لكنه فسخ تعاقده معه بالتراضى، في يوليو الماضى.