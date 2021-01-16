شكرا لقرائتكم خبر عن «هاردن» يرحل إلى «نتس» فى صفقة ضخمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نال جيمس هاردن، ما أراده بعد عدة شهور، حيث انتقل إلى بروكلين نتس المنافس في دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين، قادما من هيوستون روكتس في صفقة خضمة ضمت 4 فرق.

ومنذ خروج روكتس من قبل نهائى القسم الغربى أمام لوس أنجليس ليكرز في الموسم الماضى، طلب هاردن الرحيل وحدد عدة فرق للتفاوض معها، منها نتس وفيلادلفيا سيفنتى سيكسرز. لكن روكتس لم يتوصل لاتفاق مع أي فريق، وجاءت الهزيمة الثانية في أسبوع أمام ليكرز، لتحسم الأمور سريعا.

وقال هاردن بعد الخسارة أمام ليكرز «أحب المدينة وقدمت كل ما لدى. الوضع جنونى ولا يمكن إصلاحه. شكرا».

وعبر جون وول وديماركوس كازنز عن استيائهما من تصريحات زميلهما هاردن بعد ذلك. وأنهى روكتس المفاوضات سريعا في الصفقة التي ضمت 4 فرق، هي نتس وكليفلاند كافاليرز وإنديانا بيسرز. وسيحصل نتس على هاردن، البالغ عمره 31 عاما، فيما ينضم كاريس ليفرت من نتس إلى بيسرز الذي سيحصل على اختيار في الجولة الثانية لاختيار اللاعبين الجدد.

وسينتقل جاريت ألين وتاورين برينس من نتس إلى كافاليرز. وحصل روكتس على نصيب الأسد، إذ ضم فيكتور أولاديبو من بيسرز ودانتى إكسوم من كافاليرز وروديونز كوروتس من نتس. بالإضافة إلى ذلك لديه 3 اختيارات في الجولة الأولى، لاختيار اللاعبين الجدد من نتس في 2022 و2024 و2026 واختيار ميلووكى باكس في الجولة الأولى في 2022.

وله أيضا الحق في تبديل 4 اختيارات مع نتس في الجولة الأولى في 2021 و2023 و2025 و2027. وسيعود هاردن للعمل مع مدربه السابق مايك دى أنطونى، مساعد ستيف ناش مدرب نتس، وكيفن دورانت زميله السابق في أوكلاهوما سيتى ثاندر، حيث لعبا سويا لـ3 أعوام قبل رحيل هاردن إلى روكتس في 2013. ويملك هاردن، المشارك في مباراة كل النجوم 8 مرات، عقدا يمتد لـ3 مواسم، مقابل 133 مليون دولار، مع حق اللاعب في البقاء أو الرحيل في الموسم الأخير منهم.