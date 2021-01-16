شكرا لقرائتكم خبر عن لاوتارو مارتينيز يتحدث عن حلمه ومفاوضات التجديد مع إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، على مستقبله مع النادي الإيطالي، وعلاقته بمواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة، وقال لاوتارو في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت «اللعب بجانب ميسي؟ لقد كان حلما كبيرا بالنسبة لي، من المذهل اللعب مع ميسي، إنه أفضل لاعب في العالم وأنا محظوظ للغاية باللعب معه في منتخب الأرجنتين، إنه مصدر إلهام للاعبين الشباب».

وعن مفاوضات التجديد مع إنتر، قال، «أنا سعيد هنا، ميلانو مدينة رائعة، كما أن وكيلي يتحدث مع النادي بشأن التجديد، أنا هادئ تجاه ذلك، أريد فقط منح كل ما لدي للفريق، ثم سنتوصل إلى اتفاق، أتعامل مع لوكاكو بشكل جيد داخل وخارج الملعب، إنه رجل لطيف ويتحدث 8 لغات، وهذا مهم في فريقنا، إنه متواضع للغاية، ولديه تاريخ مشابه لي، أنا وهو جئنا من العدم، لذا نفهم بعضنا البعض».

وسبق أن ارتبط لاوتارو بالانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الصيف الماضي، من أجل اللعب مع ليونيل ميسي.