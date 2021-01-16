شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض يسيطر على موقف «ميسي» من نهائي السوبر الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن غموض موقف الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم وقائد برشلونة، من المشاركة في نهائى بطولة كأس السوبر الإسبانى.

وغاب ميسى عن مواجهة نصف النهائى ضد ريال سوسيداد، حيث عانى من انزعاج عضلى في الساق اليسرى، ولم يُشارك في المباراة التي فاز بها البارسا بركلات الترجيح.

وبحسب الصحيفة فإن كل شىء يُشير إلى أن قرار مشاركة ميسى في النهائى لن يُتخذ حتى اللحظات الأخيرة، حيث سيسافر اللاعب مع بعثة الفريق إلى مدينة إشبيلية. وأضافت: «كل شىء يعتمد على تطور حالة ميسى في الساعات المقبلة، والذى يسعى لمساعدة الفريق للتتويج بأول ألقاب الموسم».

في سياق آخر، غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسبانى ليونيل ميسى لاعب برشلونة 600 يورو بسبب احتفاله بقميص الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا، خلال مباراة أوساسونا التي أقيمت في اليوم التالى لوفاة «دييجو».

واحتفل ميسى بخلع قميص برشلونة ليبدو أسفله قميص «نيولز أولد بويز» الأرجنتينى الذي لعب له مارادونا، كما أنه فريق طفولة ميسى. وتنص لائحة الانضباط على الآتى: أي لاعب يسجل هدفًا ويعرض أي نوع من الإعلانات أو الشعارات أو الشركات أو قميص ناد آخر أو الرسومات سيتعرض للعقوبة، وظهر ميسى بقميص فريق آخر، ويحمل اسم شركة «ياماها». وقال ميسى: «أعلم نصوص اللائحة جيدًا، لكن الموقف كان استثنائيًا نظرًا لقيمة مارادونا الكبيرة».

ميسى ينتظره المجهول قبل مباراة نهائى السوبر

على جانب آخر، بات نادى برشلونة على أعتاب دخول الميركاتو الشتوى هذا الموسم بتحركات فعلية لدعم الفريق الكتالونى بالعناصر التي طلبها المدرب رونالد كومان. وكانت العديد من التقارير قالت إن اللجنة المؤقتة لإدارة برشلونة لا تستطيع إبرام صفقات، وعلى الفريق انتظار انتهاء الانتخابات لبداية التعاقد مع لاعبين جدد. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة برشلونة، حدد اجتماعًا في السابعة مساء الغد، مع الثلاثى المرشح على رئاسة النادى، وهم خوان لابورتا وفيكتور فونت وتونى فريكسا. وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش عدة قضايا، بما في ذلك احتمالية تأجيل الانتخابات، وإمكانية وضع موعد جديد للتصويت بدلًا من 24 يناير. وأوضحت أن قضية التعاقد مع إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتى، ستكون على طاولة الاجتماع أيضًا، بعد أن أنهى البلوجرانا الاتفاق مع اللاعب وناديه، وينتظر فقط موافقة المرشحين لرئاسة البارسا.