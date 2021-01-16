شكرا لقرائتكم خبر عن «هاس»: «نادال» يجب أن يلعب بملعقة خشبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُعد بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» المسابقة المفضلة لنجم التنس الإسبانى، رافائيل نادال. ونظرًا لصعوبة مجاراته فى هذه البطولة، قال اللاعب اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس مازحًا: «يجب منع مشاركة (نادال) فى (رولان جاروس)»، كما أبرز المصنف الثانى عالميًا سابقًا، الألمانى تومى هاس، صعوبة التغلب على «نادال» فى «فرنسا المفتوحة». ونشر «هاس» مقطع فيديو، عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يلعب التنس بملعقة خشبية، قائلًا: «يجب أن يلعب (نادال) (رولان جاروس) بملعقة خشبية».

ويملك «نادال» سجلًا مبهرًا فى «فرنسا المفتوحة»، حيث تمكن من الفوز بـ13 لقبًا هناك، من أصل 16 مشاركة، كما حقق 100 انتصار، مقابل خسارتين فقط.

على جانب آخر، أعلنت الأمريكية ماديسون كيز إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وغيابها عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس فى ملبورن. وقالت المصنفة 16 عالميًا إنها أُصيبت بالفيروس قبل سفرها إلى أستراليا، وخضعت الآن للعزل فى منزلها. ومن المقرر أن تُقام أول بطولة كبرى فى 2021 بين الثامن و21 من فبراير المقبل. وقالت اللاعبة، البالغ عمرها 25 عامًا، عبر حسابها على «تويتر»: «أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم قدرتى على اللعب فى الأسابيع المقبلة، بعد التدريب الجاد خلال توقف الموسم، ومعرفة مدى الجهد المبذول لإقامة بطولة أستراليا والبطولات الأخرى».

والجمعة، أُصيب البريطانى أندى موراى بالفيروس، ما يثير الشكوك بشأن مشاركته فى بطولة أستراليا المفتوحة.