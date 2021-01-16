شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدى يقترب من الرحيل عن أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال آلان هوتون، مدافع أستون فيلا السابق، إن لاعب الفريق الحالى أحمد المحمدى اقترب من ترك فريق مدينة برمنجهام بعد نهاية الموسم الحالى (2020- 2021).

وأضاف مدافع أستون فيلا السابق في تصريحات عبر صحيفة «Football Insider» البريطانية: «أعتقد أن المحمدى سيرحل في نهاية الموسم. هو القرار الأكثر ترجيحًا».

وتابع: «أعلم أن المدرب دينيسى سميث يحب اللاعب كثيرًا ويثق به في العديد من المواقف الصعبة، لكن رحيل المحمدى الأقرب».

ويلعب المحمدى، صاحب الـ33 عامًا، مع فريق أستون فيلا منذ 2017 بعد أن تم استقدامه من صفوف هال سيتى، حيث يمتلك الدولى المصرى عقدًا حتى نهاية الموسم الحالى.

وشارك المحمدى في خمس مباريات بمسابقة الدورى الإنجليزى في الموسم الحالى، حيث يعتمد سميث على ماتى كاش في الموسم الحالى.

ويمتلك المحمدى مسيرة كبيرة في الدورى الإنجليزى منذ عام 2010 حيث لعب في صفوف سندرلاند، ثم انتقل بعد ذلك إلى هال سيتى، ومنه إلى أستون فيلا.