شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبارد» يرفض الاستهانة بـ«فولهام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ربما يملك تشيلسى سجلًا رائعًا في مواجهاته ضد فولهام، لكن المدرب فرانك لامبارد قال إنه لن يستهين بمنافسه اللندنى، الذي يحاول تحويل مساره في الدورى الإنجليزى الممتاز.

وفاز فولهام مرة واحدة فقط على تشيلسى في جميع المسابقات منذ 1980 حين تفوق 1- 0 في الدورى عام 2006.

ويقبع فريق المدرب سكوت باركر في منطقة الهبوط، بعد 8 هزائم في 11 مباراة، لكنه لم يخسر في آخر 5 مباريات بجميع المسابقات، وتعادل 1- 1 مع ليفربول، حامل اللقب، الشهر الماضى، ومع توتنهام هوتسبير. وقال «لامبارد»، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «فولهام يلعب بشكل جيد، وأجاد أمام (توتنهام)، الليلة الماضية، ربما شعر أن بإمكانه الفوز، وهذه هي حالته في الآونة الأخيرة». وأضاف: «تعادل مع ليفربول وتوتنهام، سنخوض مواجهة صعبة».

وتابع: «يجب أن نشيد بـ(سكوت) وفريقه لأنه غيّر النظام، ولعب بأسلوب واضح، ولا يعطى الكثير من الفرص لمنافسيه، ويتحلى بتنظيم محكم، ولديه أسلحة».

وتعثر تشيلسى في الأسابيع الأخيرة ليتراجع من المركز الثالث إلى التاسع، وحقق فوزًا واحدًا في 6 مباريات، ما يزيد الضغوط على «لامبارد»، بعد أن أنفق النادى 200 مليون جنيه استرلينى لتعزيز قوة تشكيلته.

وأوضح: «كنت أدرك عندما توليت هذه المهمة أننى أقود ناديًا من الصفوة في الدورى الممتاز، وأتفهم الضغط الذي يأتى سريعًا جدًا أحيانًا». وشدد: «فى وقت سابق هذا الموسم حققنا الكثير من الأشياء الرائعة، ثم دخلنا فترة صعبة. خلال أسبوعين أعطينا أنفسنا فرصة للتركيز في لعبنا وما نريد فعله، وأريد رؤية هذا على أرض الملعب».