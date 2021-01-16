شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرنانديز»: لا أهتم كثيراً بضوضاء «كلوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالى برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ذا صن»: «مواجهة ليفربول الذي لديه لقب دورى أقل من مانشستر يونايتد؟، أنت لا تريد أن يكون الخصوم بنفس مستواك، أو بنفس القدر من الألقاب».

وأضاف: «من الواضح للجميع هنا في النادى وفى غرفة الملابس، أن الكل يعرف ماذا يعنى هذا الأمر للجماهير. إنه سيكون أكثر متعة بالوصول إلى 21 لقبًا، بينما لا يزال ليفربول 19».

وتابع: «تصريحات كلوب بأن مانشستر يونايتد يحصل على الكثير من ركلات الجزاء.. بصراحة لا أهتم. أنت ترى دائمًا ما يقوله الناس لكنى حقًا لا أهتم كثيراً، ولا أركز على ما يقولونه».

وواصل: «لعبت في البرتغال وعندما تلعب مع لشبونة، يتحدث بنفيكا وبورتو دائمًا عن هذه الأمور أحيانًا للضغط على الحكم، وأحيانًا لإحداث بعض الضوضاء في الصحافة».