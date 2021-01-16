اخبار الرياضه

«بوكيتينو» يحدد بديل «مبابى» فى «سان جيرمان»

0 نشر
المصري اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكيتينو» يحدد بديل «مبابى» فى «سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، البديل الأنسب للانضمام إلى الفريق حال رحيل كيليان مبابى.

ويرتبط مبابى بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، ومن المرجح أن يرحل فى الصيف المقبل لريال مدريد، حال عدم تجديد تعاقده.

وبحسب شبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية، فإن بوكيتينو طلب من ناصر الخليفى، رئيس سان جيرمان، التعاقد مع مواطنه باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، حال رحيل مبابى.

وتتشابه حالة ديبالا فى يوفنتوس مع حالة مبابى فى باريس، حيث ينتهى عقده مع البيانكونيرى فى صيف 2022، وسط محاولات غير مُجدية من ناديه لتجديد عقده.

ويصمم على ضم مبابى فى الصيف المقبل، حيث يضع عليه فلورنتينو بيريز آمالًا كبيرة لتعويض رحيل النجم البرتغالى .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا