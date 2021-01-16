شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكيتينو» يحدد بديل «مبابى» فى «سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، البديل الأنسب للانضمام إلى الفريق حال رحيل كيليان مبابى.

ويرتبط مبابى بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، ومن المرجح أن يرحل فى الصيف المقبل لريال مدريد، حال عدم تجديد تعاقده.

وبحسب شبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية، فإن بوكيتينو طلب من ناصر الخليفى، رئيس سان جيرمان، التعاقد مع مواطنه باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، حال رحيل مبابى.

وتتشابه حالة ديبالا فى يوفنتوس مع حالة مبابى فى باريس، حيث ينتهى عقده مع البيانكونيرى فى صيف 2022، وسط محاولات غير مُجدية من ناديه لتجديد عقده.

ويصمم ريال مدريد على ضم مبابى فى الصيف المقبل، حيث يضع عليه فلورنتينو بيريز آمالًا كبيرة لتعويض رحيل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.