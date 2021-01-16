شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المؤقتة لبرشلونة تتفق مع المرشحين على موعد الانتخابات الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة برشلونة، إلى اتفاق بشأن موعد جديد لانتخابات النادي الكتالوني، وكان برشلونة أعلن بالأمس تأجيل الانتخابات رسميا، عقب الاجتماع مع الحكومة الكتالونية، واكتشاف صعوبة تصويت كل الأعضاء يوم 24 يناير الجاري.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، إن توسكيتس توصل إلى موعد جديد للانتخابات خلال اجتماعه بالأمس مع الثلاثي المرشح للرئاسة، «خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريكسا».

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الجميع اتفق على إقامة الانتخابات يوم 7 مارس المقبل، وأوضحت أن يوم 28 فبراير كان متاحا لعقد الانتخابات، لكن الحكومة الكتالونية قالت إن ذروة وباء كورونا ستكون في هذا الموعد، لذا تم التخلي عن هذه الفكرة.

واتفق الجميع أيضا على أن يكون التصويت بالبريد، حيث سيرسل الأعضاء أصواتهم بالبريد العادي دون مشاكل، لتجنب أزمة فرض قيود على التنقل في إسبانيا.