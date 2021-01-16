شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يجهز أسوان لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى أسوان، خوض مباراة ودية مع فريق مصر المقاصة على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي، الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك السبت المقبل ضمن منافسات الدوري العام.

ويستعيد فريق أسوان خدمات مدافعه محمد جابر، قبل مباراة الزمالك، المقررة السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها عقب طرده خلال مباراة فريقه مع مصر المقاصة، والتى جمعت الفريقين بالجولة السادسة وانتهت بفوز أبناء الفيوم بهدف نظيف.