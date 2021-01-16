الأهلي يعلن سلبية مسحة الفريق وموعد عودة أجايي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب فريق الكرة بالأهلي، أن المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس الجمعة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي جاءت سلبية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي مساء غدٍ الأحد على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران أمس، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

من جانبه، أكد طبيب الأهلي أن جونيور أجايي لاعب الفريق سينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة البنك الأهلي.

وتابع: "أجايي مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم وغدا، بشكل منفرد، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة البنك الأهلي".

وكان أجايي غاب عن التدريبات الجماعية للفريق والمباريات خلال الفترة الماضية بسبب إصابته في الوتر الوحشي.

من جانبه، اطمأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على ناصر ماهر لاعب الفريق.

وعقد موسيماني جلسة مطولة مع ناصر ماهر على هامش المران الجماعي للاطمئنان على حالته، والتعرف على مستجدات الإصابة التي تعرض لها.

وأجرى ماهر جراحة في الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة مصر المقاصة بالدوري.

وتابع الطبيب أحمد أبوعبلة مع ناصر ماهر البرنامج العلاجي الخاص به، والتعرف على مدى التحسن الذي طرأ على حالته.

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة، ويتصدر الفريق ترتيب جدول المسابقة برصيد 16 نقطة.