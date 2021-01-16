الإسماعيلي يفاوض الزمالك لاستعارة لاعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن نادي الإسماعيلي تقدم بعرضًا من أجل استعارة لاعب الفريق الأبيض أحمد عيد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح المصدر لمصراوي، اليوم السبت، أن عرض الإسماعيلي هو استعارة لاعب الزمالك أحمد عيد على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور.

ويبتعد أحمد عيد عن حسابات باتشيكو في الفترة الأخيرة حيث يعتمد المدير الفني البرتغالي على الثنائي حازم إمام والتونسي الدولي حمزة المثلوثي لقيادة الجبهة اليمنى.

وكان أحمد عيد تم تصعيده للفريق الأول في ولاية المدرب السابق باتريس كارتيرون بعد الأزمة التي عانى منها الفريق الأبيض عقب رحيل حمدي النقاز.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي لم يبرم أي صفقة حتى الآن في فترة الانتقالات الشتوية.