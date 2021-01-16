الزمالك: هدفنا الفوز على الجونة.. ونسعى للظهور بمستوى فني جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أنه هدف الفريق الفوز بمباراة الجونة في بطولة دوري we المصري، مشيراً إلى أن الفريق الأبيض يسعى للظهور بمستوى فني جيد.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال قاسم في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "الفريق يسير على الطريق الصحيح خلال الفترة الماضية، والجهاز الفني واللاعبين قاموا بمجهود كبير في المباريات الأخيرة".

وأضاف: "فريق الجونة قوي ويمتلك عناصر مميزة، وهذا ما ظهر في نتائجهم خلال الفترة الأخيرة، نحترمهم ونحترم جميع الفرق التي نواجهها، والجهاز الفني يقوم بتجهيز اللاعبين لكل مباراة بشكل خاص".

واختتم قاسم تصريحاته: "هدفنا الأول هو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط في أي مباراة نخوضها خلال الفترة المقبلة، الفريق الذي ينافس على البطولات لا ينظر إلا على الفوز، وبجانب النتائج نسعى إلى الظهور بشكل فني طيب".