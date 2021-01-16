مران الزمالك: جلسة بين باتشيكو واللاعبين.. عبدالحليم يجتمع بـ"أحداد".. وانتظام شيكا وشيفو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك على عقد جلسة سريعة مع لاعبي فريقه بحضور جهازه المعاون وعبدالحليم علي مدير الكرة قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديث خاص بين المدير الفني واللاعبين عن المباراة المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري؛ حيث شرح باتشيكو بعض النقاط الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

وخضع لاعبو الفريق خلال الرمان لفقرة بدنية خاصة، فحرص جوزيه بيدرو، مسؤول الأحمال بالفريق على رفع الحالة البدنية للاعبين قبل إستئناف مباريات بطولة الدوري، حيث خاض لاعبو الفريق بعض التمارين البدنية بالكرة وبدون الكرة.

وخضع الثلاثي حميد أحداد وسيف جعفر وحاتم سكر لبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق ضمن البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة.

وحرص عبدالحليم علي، مدير الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة مع المغربي حميد أحداد؛ للاطمئنان على حالة اللاعب بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات الأخيرة، وخوضه لبرنامج تأهيلي على هامش مران اليوم.

وعقد أشرف قاسم، المشرف العام على الفريق جلسة سريعة مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني على هامش المران الجماعي؛ فتحدثا في كافة الأمور الخاصة بالفريق، ومناقشة كل طلبات الجهاز الفني واللاعبين للعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وخضع كريم بامبو لاعب الفريق لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم بعدما غاب عن التدريبات الجماعية بسبب تعرضه لكدمة في وجه القدم خلال مران أمس الجمعة، حيث خضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وانتظم الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبدالشافي في التدريبات الجماعية بعد خضوعهم أمس لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

ويخضع الفريق يوم غد الأحد إلى مسحة طبية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقرر إقامتها على ملعب النادي.

ويقوم أفراد الفريق بعمل المسحة ضمن البروتوكول المتبع للاتحاد المصري لكرة القدم قبل مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.