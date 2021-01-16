بث مباشر | شاهد مباراة الوحدة وبني ياس في الدوري الاماراتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “الوحدة وبني ياس” في إحدى مباريات اليوم السبت 16-1-2021 ضمن الجولة 13 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الوحدة وبني ياس” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “أحمد الحوسني”.

وتقام مواجهة الوحدة وبني ياس على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت جرينتش.

يحتل بني ياس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث “النصر” الذي خسر أمس أمام “شباب الاهلي دبي” لحساب الجولة الحالية.

ويتطلع نادي بني ياس إلى مواصلة نتائجه الإيجابية حيث لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 5 مباريات في الدوري الاماراتي، وسيضمن له الفوز اليوم الارتقاء إلى المركز الثالث.

في المقابل، أدى تذبذب نتائج نادي الوحدة خلال الفترة الماضية إلى تراجعه للمركز السابع، إذ فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الاماراتي.

وحصد نادي الوحدة 19 نقطة حتى الآن بعد مرور 12 جولة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 4، فيما تعرض للهزيمة في 3 مناسبات، وسجل 21 هدف، واستقبل مرماه 13 هدف.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة الوحدة وبني ياس اليوم

..