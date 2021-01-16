بث مباشر | شاهد مباراة الفيصلي والوحدات في الدوري الاردني “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الفيصلي والوحدات” في إحدى مباريات اليوم السبت 15-1-2021 ضمن الجولة 22 من الدوري الاردني.

وينطلق البث المباشر لمواجهة الفيصلي والوحدات في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

يدخل نادي الوحدات المباراة دون ضغوطات بعدما حسم لقب الدوري الاردني هذا الموسم لصالحه في الجولة قبل الماضية، وسيسعى اليوم إلى تحقيق الفوز التاسع على التوالي لتأكيد تفوقه.

ويتصدر الوحدات جدول ترتيب الدوري الاردني برصيد 53 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني “الجزيرة”، ويمتلك أقوى خط هجوم ودفاع في المسابقة، حيث سجل 42 هدف، واستقبلت شباكه 8 اهداف.

في المقابل، حصد نادي الفيصلي 27 نقطة من 21 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل مثلها، وتلقى 9 هزائم، وسجل 26 هدف، واستقبل مرماه 27 هدف.

وتعد مباراة اليوم تحصيل حاصل بالنسبة لفريق الفيصلي ايضًا، ففي حالة فوزه أو تعادله أو حتى خسارته اليوم لن يتحرك من المرتبة الخامسة في جدول الترتيب.

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