سوق الانتقالات | ميلان يستعير نجم وسط تورينو مع خيار الشراء

أعلن نادي ميلان متصدر الدوري الإيطالي مساء أمس الجمعة تعاقده مع لاعب خط الوسط سواليهو ميتي بعقد إعارة من تورينو حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر ناي ميلان في بيان :”يسعد نادي ميلان الإعلان عن التعاقد مع سواليهو ميتي على سبيل الإعارة من تورينو حتى 30 يونيو 2021″، وأضاف أنه يمكن ضم اللاعب بعقد نهائي.

وكان الفرنسي ميتي 26/ عامًا/ قد انضم إلى تورينو عام 2018 بعد أن لعب لفرق أوزير وليل وموناكو وبوردو في فرنسا وكذلك زولت وارجم البلجيكي.