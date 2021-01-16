سوق الانتقالات | أوزيل يتفق مع آرسنال على فسخ تعاقده

اقترب نجم الألماني مسعود أوزيل من الرحيل عن صفوف آرسنال الإنجليزي إلى فنربخشة التركي، حسبما أكد تقرير إخباري اليوم السبت.

وأوضح موقع “ذي أتلتيك” على الإنترنت اليوم أن أوزيل 32/ عامًا/ وأرسنال توصلا لأتفاق مبدئي بشأن فسخ العقد بينهما.

ويلعب أوزيل لأرسنال منذ 2013، وينتهي عقده الحالي مع الفريق في يونيو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن أوزيل الفائز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 في البرازيل سيسافر إلى اسطنبول هذا الأسبوع لإتمام التعاقد مع فنربخشة والذي تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي.

واستبعد أوزيل مؤخرًا فكرة العودة لناديه السابق شالكه الألماني. وتمنى اللاعب المخضرم لنادي شالكه حظا سعيدا ولكنه أكد أن العودة لشالكه ليست بديلًا يفكر فيه حاليًا.

ولم يعتمد ميكيل آرتيتا المدير الفني لأرسنال على أوزيل في مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي خلال النصف الأول من الموسم الحالي.