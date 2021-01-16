شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة كورونا قبل لقاء الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدًا الأحد، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق، المقرر إقامتها على ملعب النادي.

ويقوم أفراد الفريق بعمل المسحة ضمن البروتوكول المُتبع للاتحاد المصري لكرة القدم قبل مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.