شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين باتشيكو وقاسم لتحديد متطلبات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة سريعة مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على هامش المران الجماعي المقام حاليا على عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص قاسم على الحديث مع باتشيكو في كافة الأمور الخاصة بالفريق، ومناقشة كل طلبات الجهاز الفني، واللاعبين للعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.