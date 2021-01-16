اخبار الرياضه

عبد الحليم يطمئن على حميد أحداد

0 نشر
وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم يطمئن على حميد أحداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عبدالحليم على مدير الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة مع المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الاول على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب النادي.

وقام مدير الكرة بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات الأخيرة، وخوضه لبرنامج تأهيلي على هامش مران اليوم. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الممتاز.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا