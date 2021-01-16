شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم يطمئن على حميد أحداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عبدالحليم على مدير الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة مع المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الاول على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب النادي.

وقام مدير الكرة بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات الأخيرة، وخوضه لبرنامج تأهيلي على هامش مران اليوم. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.