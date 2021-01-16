شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يخضع للتأهيل بعد كدمة في وجه القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع كريم بامبو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، على هامش التدريبات الجماعية للفريق، على ملعب النادي، اليوم السبت.

وجاء غياب «بامبو» عن التدريبات الجماعية بسبب تعرضه لكدمة في وجه القدم، خلال مران أمس، حيث خضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.