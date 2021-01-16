شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالشافي يقترب من العودة للزمالك أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا، ومحمد عبدالشافي في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بعد خضوعهم أمس لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.