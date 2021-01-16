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عبدالشافي يقترب من العودة للزمالك أمام الجونة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا، ومحمد عبدالشافي في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بعد خضوعهم أمس لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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