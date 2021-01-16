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تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك

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وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع الثلاثي حميد أحداد وسيف جعفر وحاتم سكر لبعض التدريبات التأهيلية، على هامش مران الفريق الأول بالزمالك على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقام الثلاثي بعمل مجموعة من التدريبات التأهيلية ضمن البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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