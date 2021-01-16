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مران بدني للاعبي الزمالك

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية خاصة على هامش مران الفريق المقام حالياً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وحرص جوزيه بيدرو، مسؤول الأحمال بالفريق، على رفع الحالة البدنية للاعبين قبل استئناف مباريات الدوري، حيث خاض لاعبو الفريق بعض التمارين البدنية بالكرة وبدون الكرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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