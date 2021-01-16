شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدني للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية خاصة على هامش مران الفريق المقام حالياً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وحرص جوزيه بيدرو، مسؤول الأحمال بالفريق، على رفع الحالة البدنية للاعبين قبل استئناف مباريات الدوري، حيث خاض لاعبو الفريق بعض التمارين البدنية بالكرة وبدون الكرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.