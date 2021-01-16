شكرا لقرائتكم خبر عن مصد بالأهلي: الاحتراف لا يمنعنا من التفاوض مع أي لاعب حتى لو كان في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي- رفض ذكر اسمه- أن القلعة الحمراء تهدف لحصد البطولات ومؤسسة تعتمد على العمل الاحترافي وأكثر الأندية المصرية والعربية التي تطبق الاحتراف بطريقة أوروبية بما يتفق مع الأوضاع الحالية في البطولات المحلية والإفريقية.

لافتًا إلى أن نظام الاحتراف لا يمنع النادي من التفاوض مع أي لاعب يراه سيفيد الفريق في المرحلة المقبلة حتى لو كان في الزمالك، وشدد المصدر على أن الأهلي يجهز مفاجأة خلال الصفقات الجديدة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.