شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة لمصطفى محمد داخل الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة داخل نادي الزمالك مع مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول، بعد أن رفضت اللجنة المؤقتة ترضية اللاعب ماليًا وتعديل عقده، بعد إلغاء التفاوض مع مسؤولي نادي سانت إتيان الفرنسي، عقب فشل المفاوضات بين الطرفين سواء بسبب الخلافات على الأمور المالية أو الاتهامات التي صدرت مؤخرًا من جانب روجيه رومير، الرئيس التنفيذي لسانت إتيان الفرنسي، بقوله إن بعض مَن توسطوا في الصفقة طلبوا عمولات لإتمام التعاقد، وهي الاتهامات التي رفضها مسؤولو الزمالك، وطالبوا، في بيان رسمي، مسؤولي النادي الفرنسي بالكشف عن الأسماء التي طلبت عمولات حتى تتضح الحقيقة.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.