شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يجتمع باللاعبين في حضور مدير الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين، بحضور جهازه المعاون وعبدالحليم على، مدير الكرة، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق، والمُقامة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديثًا خاصًا بين المدير الفني واللاعبين عن المباراة المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري، حيث شرح «باتشيكو» بعض النقاط الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.