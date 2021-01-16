شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر إقتراب «بامبو» من الرحيل عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» ان كريم «بامبو» لاعب وسط الزمالك هو الذي طلب الرحيل عن القلعة البيضاء بعد أن تأكد من مسئوولي الفريق بعدم حاجة الجهاز الفني إلى جهوده خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة اللاعب في المشاركة الأساسية.

كان «بامبو» ينتظر الدفع به في المباريات الاخيرة خلال الموسم الجاري،بينما يرى باتشيكو صعوبة الإعتماد على مصطفى فتحي لتراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.