شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يوافق على رحيل هذان اللاعبان من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك على رحيل كلا من مصطفى فتحي الجناح الأيمن للفريق وكريم بامبو لاعب الوسط المهاجم خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير الجاري بعد تلقيهما عروضًا محلية من اندية البنك الأهلي وسموحه وانبي والإتحاد السكندري.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.