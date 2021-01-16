شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زيزو يوضح حقيقة تحريضه للاعب على الانتقال للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادر شوقي، وكيل اللاعبين والمفوض من نادي العين الإماراتي بشأن التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الوسط المهاجم بفريق الزمالك أنه لايزال ينتظر القرار النهائي بشأن رحيل اللاعب من عدمه بناءًا على العرض الذي قدمه لمسؤولي القلعة البيضاء.

وأوضح شوقي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن النادي الإماراتي قدم عرضه بـ2.5 مليون يورو لضم اللاعب لكن إدارة النادي لم تبت نهائيا فيه، لافتا إلى أنه تواصل أكثر من مرة مع مسؤولين مختلفين بالقلعة البيضاء ولم يتم تحديد مبلغ مالي بشأن إتمام التعاقد معه، ولفت إلى أن النادي الإماراتي لم يتواصل مع اللاعب نهائيًا احترامًا لمسؤولي الأبيض باعتبار أن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي الأبيض ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ورفض شوقي اتهامه بتحريض «زيزو» على الرحيل إلى نادي العين الإماراتي من أجل عودته للأهلي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن اللاعب يمكنه التوقيع لأي ناد داخل أو خارج مصر في يناير المقبل ولا يحتاج لمثل هذه الأمور.