وزنه 110 كجم ويتمتع برشاقة عالية.. لاعب الكونغو يخطف الأضواء في مونديال اليد (فيديو وصور)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

خطف جوتييه مفومبي، لاعب الكونغو الديمقراطية لكرة اليد، الأنظار خلال مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين، والتي انتهت بفوز راقصي التانجو بنتيجة 28-22 مساء الجمعة، في بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في مصر.

ولفت جوتييه البالغ 26 عاما، أنظار كل من شاهد المباراة بسبب بدانته الواضحة، ورغم ذلك تألق وسجل 4 أهداف لمنتخب بلاده وقدم مجهود بدنيا لافتا.

ويزن جوتييه 110 كجم، ويلعب في فريق درو إيه سي، الذي يشارك في الدرجة الثانية الفرنسي.

يذكر أن مشاركة منتخب الكونغو الديمقراطية في النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر، هي الأولى له في تاريخ المونديال.

ويلعب المنتخب الكونغولي ضمن المجموعة الرابعة التي تجمعه بالإضافة للأرجنتين مع الدنمارك والبحرين.