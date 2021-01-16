موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، نظيره مانشستر يونايتد، في السادسة والنصف مساء غدا الأحد، في الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بخسارته أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الأول بـ36 نقطة، متفوقا على ليفربول الوصيف، بـ3 نقاط.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز وجوتا للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فابيانو، روبتسون

الوسط: فينالدوم، هندرسون، جونز، ساديو ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

تشكيل مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على التشكيل الآتي:

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - إيريك بايلي - آرون بيساكا

بول بوجبا - سكوت ماكتوميناي - برونو فيرنانديش

ماركوس راشفورد - إدينسون كافاني - أنتوني مارسيال

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي 2 - beIN Sports HD 1، بتعليق: رؤوف خليف.