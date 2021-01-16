الزمالك يوضح تفاصيل فتح تحقيقًا لكشف «طالب العمولة» فى صفقة مصطفى محمد بعد تهديد رئيس النادى الفرنسي



الشارقة - اميمة ياسر - قرر مسئولو نادى الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى، فتح تحقيق عاجل للتوصل لحقيقة التصريحات التى أدلى بها رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي.

وأكد خلالها أن هناك بعض الأشخاص من داخل القلعة البيضاء طلبوا الحصول على عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول للنادي الفرنسي.

وهدد رئيس النادى الفرنسي بالكشف عن هوية هذا الشخص حال عدم إتمام الصفقة قائلاً، "سأذكر أسماء هؤلاء الأشخاص فى حال فشل الصفقة لأنهم طلبوا عمولة، ولن أتحدث فى ذلك الملف فى الوقت الجاري طالما المفاوضات جارية".

وأضاف رئيس نادى سانت أتيان، "مصطفى محمد لاعب جيد ونرغب في الحصول على خدماته، ولكن الوقت ضيق، وسنتراجع عن الصفقة لو لم يوافقوا خلال ساعات للتعاقد مع بديل.. لو فشلت الصفقة في الوقت الجاري لن نقوم بالتعاقد مع مصطفى محمد لأننا سنقوم بالتعاقد مع لاعب آخر، وسنغلق ملف المفاوضات مع لاعب الزمالك".

أردف: "لم أتواصل مع شخص بعينه في نادي الزمالك، ولكن تواصلت في البداية مع رئيس النادي الذى تُوفّى، وبعد ذلك وكيله آدم وبعد ذلك أيمن يونس". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويرغب مسئولو الزمالك فى التوصل لحقيقة تصريحات رئيس نادى سانت أتيان، وهل غرضها الضغط على الإدارة من أجل سرعة الموافقة على العرض الأخير في الصفقة، أم إن هناك أحد الأشخاص بالفعل قام بطلب "عمولة" لإتمام صفقة احتراف اللاعب.

من جهته رد هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على رولاند رومير، قائلاً، "أطالب رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي بالكشف عن الأشخاص الذين طلبوا عمولات في صفقة مصطفى محمد.. لن نسمح بتواجد أشخاص داخل نادى الزمالك يطلبون عمولات فى أى صفقة".

وأكد: "من طلب عمولات في صفقة بيع مصطفى محمد سنقوم بمعاقبته، ونطالب رئيس النادي الفرنسي بالإعلان عنهم".