22 لاعبا في قائمة البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن محمد يوسف المدير الفني لنادي البنك الأهلي، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي، غدا الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري we المصري.

وضمت قائمة البنك الأهلي 22 لاعباً، جاء على رأسهم المهاجم المخضرم أحمد علي.

ويغيب عن الفريق معروف يوسف لحصوله علي الإنذار الثالث ويغيب أيضاً علي صابر بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وجاءت قائمة فريق البنك الأهلي كالآتي:

محمود الزنفلي واحمد السعدني واحمد صبحي في حراسة المرمي.

محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد دبش وأمير مدحت واحمد ياسين واسامة ابراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي في خط الدفاع.

محمد حامد والمثناني وحسام الصانع واستيرلا في خط الوسط المدافع.

محمد بسيوني وموسي دياوارا وأحمد ياسر ومحمود قاعود وشادي رضوان في خط الوسط المهاجم.

أحمد علي وفادي فريد في خط الهجوم.