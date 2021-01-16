"نجوم + 100 كيلو ".. رحلة "الوزن مجرد رقم" بين التنمر وانتزاع احترام العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

خطف جواتيير مفومبي نجم منتخب الكونغو لكرة اليد الأضواء في مونديال اليد التي تستضيفه مصر بسبب المستوي الرائع الذي قدمه مع منتخب بلاده ضد الأرجنتين في المباراة التي فاز بها راقصو التانجو بنتيجة 28-22.

ونجح لاعب الدائرة العملاق في تسجيل 4 أهداف من 4 تسديدات بنسبة نجاح 100% ليثيت أن وزنه الذي يتخطى الـ 110 كجم لم يقف عائقاً في تألقه ويعيد إلي الأذهان نماذج مشابهة بين النجاح والفشل وكان القاسم المشترك جذب اهتمام وسائل الإعلام .

تألق

لا يختلف حال النجم الإماراتي عبد الله الشمطري نجم أهلي دبي لكرة اليد عن حال مفومبي بل يشاركه نفس الوزن ونفس المركز وسبق وأن تألق مع فريقه رفقة النجم المصري حسين زكي الذي زامله في صفوف الفرسان ليحققا العديد من البطولات.

تننمر وشائعات

"دانيال باديسلاف" حارس روماني لن تخلو من محركات البحث ومنشورات على مواقع التواصل الإجتماعي من اسمه وجميعها تتهمه بالتسبب في وفاة مدربه بأزمة قلبية واستقالة 4 مدربين أخرين واعتزال قائد فريقه بعد الهبوط للدرجة الرابعة بسبب مستواه الفني وعدم قدرة النادي على طرده بسبب أن والدته الممولة للنادي.

"دانيال باديسلاف" الحارس المصنف الأكثر زيادة في الوزن لم يتسبب في كل ما سبق ولا تمول والدته ناديه بحسب سورين ناستاس رئيس النادي الذي أشاد باللاعب في تصريحات الموقع الرياضي الروماني " سبورت توتال إف أم" .

وقال الحارس الروماني الذي طاردته الإشاعات منذ 8 سنوات ومازال تردد حتى الأن في تصريحات سابقة لصحيفة الجارديان البريطانية "لا يزال بعض الناس يضحكون عليّ ، لكن ليس لديهم ما يعلقون عليه عندما يشاهدون ما يمكني فعله".

حارس بارع

حارس أخر في دوري بنجلاديش قدم دليلاً دامغاً على أن الوزن مجرد رقم خلال مقطع شهير تداوله رواد المواقع التواصل الإجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب" ويظهر فيه الحارس بصورة مميزة ورشاقة ومرونة وخفة مكنته من التصدي لكرات خطيرة ليتنزع إشادة الحاضرين.

الحارس الأشهر

واين شو المعروف إعلامياً بـ "حارس الشطيرة" هو أحد أشهر اللاعبين في العالم من أصحاب الوزن الزائد وذاع صيته عام 2017 بسبب تناوله "شيطرة" أثناء البث المباشر لمباراة فريقه سوتون يونايتد أمام آرسنال في بطولة كأس إنجلترا .

واتهم الاتحاد الإنجليزي الحارس الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء بمشاركته عن قصد في مراهنات كرة القدم بعد ما فتح أحد مؤسسات المراهنات فتح الرهان على قيام الحارس شو بتناول "شطيرة" ليتم معاقبة الحارس في النهاية بالإيقاف والغرامة.

العملاق

أديبايو أكينفينوا هو ربما الأفضل والأشهر من نجوم كرة القدم الذي تخطى وزنهم 100 كيلو جرام وسجله الحافل بملاعب إنجلترا وتسجيله لأكثر من 200 هدف ومساهمته في صعود فريقه وايكومب لدوري الدرجة الأولي الموسم الماضي.

اللاعب صاحب الأصول النيجيرية رغم سجله الحافل إلا أنه عاني طوال مشواره من التنمر والعنصرية للحد الذي وصف فيه بـ"جاموس المياه السمين" من أحد لاعبي فريق فليتوود ليرفض اتحاد اللاعبين المحترفين تصنيفها "عنصرية" وهو ما أغضب العملاق.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" أكتوبر الماضي أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 38 عاماً شعر بالغضب من موقف الاتحاد وعلى أعتاب اعتزال كرة القدم والإنضمام إلي اتحاد المصارعة الحرة WWE.

الأسطورة

اسطورة كرة القدم الخماسية في مصر تامر إسماعيل، لم تعرقله زيادته في الوزن بنهاية مشواره مع كرة القدم الخماسية على تقديم اللمحات الفنية الرائعة ومساهمته بصورة كبيرة في انتشار اللعبة وإقدام اللاعبين عليها .