سانت إيتيان: اتهامات رئيس النادي لا يقصد بها إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال جان لوك بويزين مدير التعاقدات بنادي سانت إيتيان الفرنسي، إن التصريحات الصادرة عن رولان رومييه رئيس النادي لم يكن يقصد بها أي إساءة لمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.

وكان رولان رومييه رئيس النادي الفرنسي قد خرج من خلال تصريحات لقناة النهار اتهم فيها مسؤولين في نادي الزمالك بطلب الحصول على عمولات من أجل تسهيل صفقة انتقال مهاجم القلعة البيضاء مصطفى محمد لصفوف الفريق الفرنسي.

تصريحات رئيس النادي الفرنسي أثارت حالة كبيرة من الغضب في إدارة الزمالك والتي أصدرت بيانًا رسميًا أعلنت فيه إيقاف التفاوض بشكل كامل مع النادي الفرنسي مع طلب بإظهار أسماء من طلبوا عمولات.

وطلب جان لوك بويزين مدير التعاقدات بنادي سانت إيتيان من الخليج 365 ضرورة توضيح الموقف حيث قال: "أريد نشر توضيح من جانب إدارة النادي،وهو أن رولان رومييه رئيس النادي لم يكن يقصد على الإطلاق أي مسؤول رسمي في نادي الزمالك أو أي فرد من مجلس الإدارة عندما تطرق في الحديث إلى عمولات وكان حديثه عن وكلاء أثاروا غضبه في هذه الصفقة."

واختتم"هناك أزمة بين سانت إيتيان وبين الوكلاء وهو ما جعل رومييه يشعل بالغضب ويقول هذه التصريحات والتي مازالت مصر أنها فُهمت على نحوٍ خاطئ."