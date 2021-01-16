الحضري: إكرامي لم يثبت أنه صفقة ناجحة.. ومدرب أجنبي شرط انضمام "منصف" للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب السابق، إن حارس مرمى بيراميدز الحالي، شريف إكرامي لم يثبت بعد للجماهير أنه صفقة ناجحة لفريقه.

وأضاف الحضري، في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم":"شريف إكرامي يحتاج للكثير ليثبت للناس أنه صفقة ناجحة ويقنع الناس أنه لعب لأكثر من نادِ وكان بالمتسوى ذاته ولكنه حتى الآن لم يُقنع الجميع بذلك مع أنني أعلم أنه مازال يمتلك الكثير".

وتابع حارس مرمى المنتخب:"حزين على مستوى زميله ببيراميدز، أحمد الشناوي وتحدثت معه هو الأن في بيراميدز ولا تعلم أين سيكون مستقبلاً، فالكرة تعتمد على شخصية اللاعب وحارس المرمى ولكن منذ الموسم الماضي أرى أن الشناوي (مش عاوز يرجع) كلنا نعلم أنه موهبة".

وأشاد الحضري بحارس مرمى دجلة محمد عبد المنصف، قائلاً:"أشاهد عبدالمنصف مع دجلة ومتألق لكن هل سينضم للمنتخب؟، أعتقد لو الجهاز الفني لمنتخب مصر أجنبياً كان سيضمه ولكن الجهاز الفني الحالي ليه وجهة نظر ويعتمد على 3 حراس ثابتين".

وأتم حارس مرمى المنتخب السابق تصريحاته، بالإشادة بحارس مرمى إنبي، محمود جاد، قائلاً:" سيكون له مستقبلاً، ولكنه يحتاج للعمل كثيراً ويضع في ذهنه هدفاً بأن يكون أساسياً في الأولمبياد ولكنه حارساً موهوباً ولكن لا أضمن استمراره والأمر يتوقف علهي فهو حارس مرمى جيد وأمامه المستقبل".