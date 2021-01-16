بث مباشر | مشاهدة مباراة شباب بلوزداد ومولودية وهران في الدوري الجزائري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “شباب بلوزداد ومولودية وهران” في إحدى مباريات اليوم السبت 15-1-2021 ضمن الجولة الثامنة من الدوري الجزائري.

ينقل بث مباشر مباراة “شباب بلوزداد ومولودية وهران” على القناة الجزائرية الثالثة، كما ينقل على قناة القناة الرابعة الامازيغية.

وتقام مواجهة شباب بلوزداد ومولودية وهران على ملعب 20 أغسطس 1955، بإدارة من الحكم الجزائري “أحمد بوزرار”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

فوت نادي “شباب بلوزداد” فرصة الإقتراب من المربع الذهبي في الجولة الماضية بعدما اكتفى بالتعادل أمام نادي “بارادو”، ليتراجع إلى المركز السابع برصيد 11 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر “وفاق سطيف”.

ويمتلك نادي شباب بلوزداد مباراتين مؤجلتين من الجولة السادسة والسابعة بسبب انشغاله خلال الفترة الماضية بمباريات الدور التمهيدي من دوري ابطال افريقيا.

في المقابل، تعادل نادي مولودية وهران هو الآخر في الجولة الماضية أمام “مولودية الجزائر”، ليتراجع إلى المركز الثامن وفي رصيده 11 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز الثاني.

ولم يتذوق نادي “مولودية وهران” طعم الخسارة حتى الآن في الدوري الجزائري حيث لعب 7 مباريات، انتصر في 2، وتعادل في 5، وسجل لاعبوه 7 أهداف، واهتزت شباكه 5 مرات.

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