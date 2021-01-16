بث مباشر | مشاهدة مباراة الكرامة وجبلة في الدوري السوري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الكرامة وجبلة” في إحدى مباريات اليوم السبت 16-1-2021 ضمن الجولة 12 من الدوري السوري.

وتقام مواجهة الكرامة وجبلة على ملعب خالد بن الوليد، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية.

تعادل متصدر جدول ترتيب الدوري السوري نادي “الكرامة” مع الوثبة في الجولة الماضية ليصبح الفارق بينه وبين ملاحقه “تشرين” الذي انتصر على “الحرجلة” نقطة واحدة.

وسيسعى الكرامة اليوم إلى حصد الثلاث نقاط للوصول إلى النقطة 30، وذلك من أجل الحفاظ على صدارته قبل المواجهة الصعبة والحاسمة أمام “تشرين” في الجولة القادمة.

ويعد دفاع الكرامة هو الأقوى في الدوري السوري هذا الموسم حتى الآن، إذ تلقت شباكه هدفين فقط بعد مرور 11 جولة، فيما يصنف خط هجومه “الأضعف” بين أول 7 مراكز حيث سجل 11 هدف فقط بمعدل هدف واحد في كل مباراة.

في المقابل، يتطلع نادي “جبلة” إلى استغلال خط هجومه الفتاك الذي يصنف كثاني أقوى هجوم في المسابقة بعد “تشرين” برصيد 18 هدف، لفك طلاسم دفاع الكرامة وجلب الثلاث نقاط أو على الأقل الخروج بالتعادل.

وتعرض نادي جبلة لعقوبة قاسية من الاتحاد السوري لكرة القدم، حيث أقر هزيمته جزائيًا بنتيجة (3-0) أمام حرجلة، كما عاقب الفريق بلعب مباراتين خارج ملعبه دون جمهور، وذلك بسبب تعدي أحد أفراد مشجعيه على حكم المباراة.

ويقبع نادي جبلة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السوري برصيد 17 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الخامس “الوحدة”.

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